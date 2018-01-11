В ЛНР пресекли деятельность незарегистрированной гуманитарной организации

ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики пресекли деятельность незарегистрированной в республике иностранной гуманитарной организации Action Соntre lа Fаim (Движение против голода), сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.

"Министерством государственной безопасности совместно с министерством внутренних дел (ЛНР — ред.), пресечена разведывательная деятельность незарегистрированной иностранной гуманитарной организации ACF (Движение против голода), осуществлявшей свою работу на территории Луганской народной республики в интересах украинских спецслужб", — заявила Любенко.

Собеседник агентства пояснила, что в нарушение законодательства ACF, центральный офис которой находится в Киеве, действовала под прикрытием Луганской общественной организации "Народная взаимопомощь", которая занимаясь сбором сведений о социально-политической и экономической ситуации в республике.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны лица, оказывающие содействие иностранной организации. Обнаружены и изъяты договора, переписка, отчеты о проведении социологических исследований и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность", — пояснила руководитель пресс-службы.

Любенко сообщила, что при обыске были обнаружены штампы коммерческих предприятий, фиктивные договоры на закупку продовольствия и иных товаров, которые приобретались за счет зарубежных спонсоров для оказания якобы гуманитарной помощи жителям республики.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц и иных иностранных организаций, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины", — сообщила Любенко.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республик территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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