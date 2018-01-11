Лидер СДПГ рассказал о переговорах с альянсом Меркель о коалиции

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что надеется на завершение предварительных переговоров о формировании правительства с блоком Ангелы Меркель ХДС/ХСС в четверг, 11 января, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В воскресенье, 7 января, стартовали так называемые зондирующие переговоры, в рамках которых должно быть принято решение о готовности ХДС/ХСС и СДПГ вести переговоры о создании нового кабмина. Они продлятся пять дней, затем окончательное решение будет принято на уровне руководящих органов партий.

"Сегодня завершим зондирующий процесс", — заявил Шульц перед началом последнего решающего дня предварительных переговоров. По его словам, новое федеральное правительство, прежде всего, должно дать новый старт Европе, передает агентство dpa. Шульц добавил, что по основным вопросам усиления ЕС партиям удалось прийти к соглашению.

Однако, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, остались тяжелые препятствия, которые необходимо преодолеть для успешного завершения переговоров. Лидер ХДС заявила о готовности своей партии работать над компромиссами. "Это будет тяжелый день… Люди ожидают, что мы найдем решение, в этом духе мы будем сегодня работать", — приводит ее слова dpa.

Новый кабинет министров в ФРГ должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.