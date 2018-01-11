В Астане сильный ветер повредил крышу университета

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Сильный ветер, бушующий в четверг в столице Казахстана, повредил крышу Казахского агротехнического университета в Астане, подтвердил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов.

Ранее информация о том, что крыша университета повреждена в результате порывистого ветра, появилась в социальных сетях. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото разрушенной ветром кровли учебного заведения.

"Такой факт есть, но площадь еще не уточнили", — сказал Иманкулов по телефону.

Иманкулов позже уточнил, что "предварительная площадь — 600 квадратных метров".

В столице Казахстана из-за снегопада и сильного ветра в четверг объявлен режим ЧС, не работает аэропорт, отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города.