Аэропорт Алма-Аты из-за снежной бури принимает летевшие в Астану самолеты

АЛМА-АТА, 11 янв – РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты используется в качестве запасного для самолетов, направлявшихся в Астану, воздушная гавань которой с утра закрыта из-за снежной бури, сообщил руководитель алма-атинского аэропорта Айбол Бекмухамбетов.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий был закрыт аэропорт Астаны. По последней информации, такой режим работы продлен до 14.00 мск. Кроме того, по аналогичной причине закрыт аэропорт Кокшетау (адмцентр Акмолинской области), наблюдаются задержки рейсов в аэропорту Павлодара.

"В Астане шквальный ветер, это основная причина, почему в аэропорту не могут принимать самолеты, даже не столько сама видимость. Сейчас самолеты из Астаны направляют к нам как на запасной аэродром", — цитирует слова Бекмуханова агентство "Казинформ".

В столице Казахстана объявлен режим ЧС, отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города.