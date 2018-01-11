Аэропорт Алма-Аты из-за снежной бури принимает летевшие в Астану самолеты

АЛМА-АТА, 11 янв – РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты используется в качестве запасного для самолетов, направлявшихся в Астану, воздушная гавань которой с утра закрыта из-за снежной бури, сообщил руководитель алма-атинского аэропорта Айбол Бекмухамбетов.
"В Астане шквальный ветер, это основная причина, почему в аэропорту не могут принимать самолеты, даже не столько сама видимость. Сейчас самолеты из Астаны направляют к нам как на запасной аэродром", — цитирует слова Бекмуханова агентство "Казинформ".
В столице Казахстана объявлен режим ЧС, отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города.