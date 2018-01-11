Украинские силовики заявили, что сбили в Донбассе беспилотник ополченцев

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что сбили 10 января беспилотный летальный аппарат ополченцев в Донбассе.

"Десятого января около 21.23 (22.23 мск) средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — ред.) был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан 10"… около 23.40 (00.40 мск) цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook

По данным силовиков, в ночь на четверг на донецком и приморском направлениях подразделения военных зафиксировали разведывательные полеты еще двух беспилотников.

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