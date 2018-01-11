МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Суд Ленинского района Минска в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела против Андрея Белявского, который ранее обвинялся в подготовке массовых беспорядков в белорусской столице и создании незаконного вооруженного формирования, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
Ранее незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил, что уголовное дело против Белявского за хранение одного патрона передано в суд Ленинского района Минска. По данным центра, Белявскому грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет, лишения свободы до семи лет с конфискацией или без конфискации имущества либо исправительных работ сроком до двух лет.
В 2017 году КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Во время обысков было изъято оружие. Большинству из задержанных предъявили дополнительно обвинение по статье "создание незаконного вооруженного формирования". В июне Следственный комитет принял к производству дело о создании в стране незаконного вооруженного формирования. При этом КГБ прекратил уголовное преследование этих лиц по статье "массовые беспорядки". В конце ноября председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов дела о незаконном вооруженном формировании.