МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Суд Ленинского района Минска в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела против Андрея Белявского, который ранее обвинялся в подготовке массовых беспорядков в белорусской столице и создании незаконного вооруженного формирования, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

"Одиннадцатого января… суд Ленинского района Минска начинает рассмотрение уголовного дела в отношении Б. (Белявского – ред.), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконные действия в отношении боеприпасов — ред.)", — написала она в Facebook

Ранее незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил, что уголовное дело против Белявского за хранение одного патрона передано в суд Ленинского района Минска. По данным центра, Белявскому грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет, лишения свободы до семи лет с конфискацией или без конфискации имущества либо исправительных работ сроком до двух лет.

В 2017 году КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Во время обысков было изъято оружие. Большинству из задержанных предъявили дополнительно обвинение по статье "создание незаконного вооруженного формирования". В июне Следственный комитет принял к производству дело о создании в стране незаконного вооруженного формирования. При этом КГБ прекратил уголовное преследование этих лиц по статье "массовые беспорядки". В конце ноября председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов дела о незаконном вооруженном формировании.

В том числе, по данным правозащитников, в марте 2017 года был задержан художник-дизайнер из Минска Белявский и обвинен по статьям "обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках" и "участие в незаконном вооруженном формировании". Он был отпущен из СИЗО в июне под подписку о невыезде. Во время проведенного после задержания обыска у Белявского был найден исправный патрон. В декабре ему было предъявлено обвинение по уголовной статье "незаконное изготовление, приобретение, сбыт, хранение оружия и боеприпасов".