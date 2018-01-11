Сообщения о стрельбе в кампусе университета в Калифорнии не подтвердились

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сообщения о стрельбе в кампусе университета Сан-Бернардино американского штата Калифорния не подтвердились, сообщается на официальном сайте университета.

"Все чисто. Все, кто не проживают в кампусе, должны немедленно покинуть (территорию – ред.). Полиция продолжит следить за кампусом. Занятия возобновятся завтра", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщения о стрельбе в кампусе университета Сан-Бернардино и проводит обследование здания.