Авиакомпания Jet Airways уволила двух пилотов за ссору на борту самолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв — РИА Новости. Индийская авиакомпания Jet Airways приняла решение уволить двух своих пилотов, которые поссорились на борту самолета, следовавшего 1 января из Лондона в Мумбаи, говорится в распространенном сообщении авиаперевозчика.

"По итогам расследования событий, произошедших на борту рейса 9W 119 Лондон — Мумбаи 1 января 2018 года, Jet Airways немедленно отстранила от работы обоих пилотов", — сказано в сообщении компании.

Инцидент произошел вскоре после вылета самолета Boeing 777 из лондонского аэропорта Хитроу. Как сообщали ранее индийские СМИ, "между двумя пилотами произошла ссора", в ходе которой капитан ударил свою коллегу по лицу, после чего "она в слезах покинула кабину пилота".

Члены экипажа, по информации изданий, убедили второго пилота вернуться, однако через некоторое время между пилотами вновь возник спор, и женщина вновь оставила место у штурвала. После просьб своих коллег через некоторое время она снова вернулась в кабину. Все это время, по данным СМИ, капитан также покидал кабину пилота, чтобы убедить коллегу вернуться к исполнению обязанностей.

На момент инцидента на борту самолета находились 324 пассажира и 14 членов экипажа.