СБУ пресекла контрабанду анаболиков в ЕС и США

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что пресекла в Днепре (бывший Днепропетровск — ред.) контрабанду анаболических стероидов в США и страны ЕС.
"Оперативники спецслужбы задержали организатора при отправке за границу 100 таблеток запрещенных препаратов. В ходе обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБ Украины изъяли еще более 200 капсул с сильнодействующими и ядовитыми веществами, почти 600 тысяч гривен (более 21 тысячи долларов по курсу нацбанка), накладные о международных почтовых отправлениях и банковские карточки, подтверждающие противоправную деятельность дельцов", — говорится в сообщении ведомства.
Следователи СБУ завели уголовное дело по статье "контрабанда", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы, продолжаются следственные действия.