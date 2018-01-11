СБУ пресекла контрабанду анаболиков в ЕС и США

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что пресекла в Днепре (бывший Днепропетровск — ред.) контрабанду анаболических стероидов в США и страны ЕС.

По данным СБУ, организовал контрабанду местный житель, он также привлек к нелегальному бизнесу жену и бывшего бодибилдера. Как отмечается, они создали и администрировали несколько сайтов, через которые принимали заказы от клиентов, товар направляли по почте, деньги от заказчиков поступали на банковские карты.

"Оперативники спецслужбы задержали организатора при отправке за границу 100 таблеток запрещенных препаратов. В ходе обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБ Украины изъяли еще более 200 капсул с сильнодействующими и ядовитыми веществами, почти 600 тысяч гривен (более 21 тысячи долларов по курсу нацбанка), накладные о международных почтовых отправлениях и банковские карточки, подтверждающие противоправную деятельность дельцов", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи СБУ завели уголовное дело по статье "контрабанда", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы, продолжаются следственные действия.