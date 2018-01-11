Один человек ранен из-за обстрела на севере Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (60)

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Один человек ранен на севере Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в четверг в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"В населенном пункте Спартак на севере Донецка в результате применения миномета калибра 82 миллиметра ранен мирный житель", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки.