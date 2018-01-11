Политолог рассказал о возможном саммите Южной Кореи и КНДР

ТОКИО, 11 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Власти Южной Кореи должны предложить КНДР провести в этом году встречу на высшем уровне для предотвращения дальнейшего нагнетания напряженности на Корейском полуострове, полагает политолог Чон Сон Чан из сеульского Института имени короля Седжона.

"По случаю годовщины первого саммита Юга и Севера 15 июня или по случаю дня освобождения Кореи 15 августа необходимо активно добиваться проведения переговоров на высшем уровне", — говорится в полученном РИА Новости комментарии Чон Сон Чана.

Ранее на этой неделе представители властей КНДР и Республики Корея договорились о мерах по снижению напряженности и участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане в феврале этого года. На время этих игр США согласились не проводить военных учений в Южной Корее, которые вызывают тревогу в Пхеньяне.

По словам Чон Сон Чана, как только Олимпиада завершится, США и Южная Корея возобновят свои учения, а в сентябре по случаю 70-летия основания КНДР Пхеньян может запустить новый спутник, что приведет к ужесточению санкций СБ ООН и возможному ядерному испытанию Северной Кореи в Тихом океане.

"Поэтому проведения саммита Юга и Севера следует добиваться до сентября", — считает политолог. Для этого сторонам необходимо обменяться визитами в Сеул и Пхеньян высоких спецпосланников лидеров двух государств.

По его словам, если третий межкорейский саммит состоится, для правительства Республики Корея самое важное — добиться от КНДР прекращения испытаний ядерного оружия, баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, пусков ракет подводных лодок. Как только Пхеньян пойдет на это, можно ожидать частичного снятия санкций СБ ООН, что открыло бы путь для экономического сотрудничества Юга и Севера, в том числе возобновления работы индустриального парка южнокорейских компаний в КНДР, близ города Кэсон, и туристических поездок из Южной Кореи в Алмазные горы — Кымгансан, добавил он.

"Кроме того, если Северная Корея пойдет на заморозку ядерной программы, то можно было бы рассмотреть полное снятие санкций против нее со стороны Республики Корея и международного сообщества, долгосрочного прекращения американо-южнокорейских военных учений", — отметил Чон Сон Чан.

Однако, как считает он, если Пхеньян откажется от этих предложений, то Южная Корея должна добиваться продолжения санкций против КНДР, размещения на своей территории американских стратегических вооружений, а также создания собственного ядерного оружия для достижения паритета с Севером.