Глава Киргизии назначил нового вице-премьера, отвечающего за экономику

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Санжара Муканбетова на пост вице-премьера, курирующего экономический блок министерств республики, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Самый молодой по составу кабмин Сапара Исакова принес присягу в сентябре. Исаков был выдвинут на пост премьера после отставки Жээнбекова, сложившего полномочия в связи с участием в президентских выборах. Всего в составе правительства Киргизии четыре вице-премьера, один из них – первый. За прошедшие три месяца в составе киргизского кабмина сменились уже три вице-премьера.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 87 конституции Кыргызской Республики Муканбетов Санжар Турдукожоевич назначен вице-премьером ", — говорится в сообщении.

В среду кандидатуру Муканбетова утвердил парламент Киргизии. За него проголосовали 98 депутатов 120-местного Жогорку Кенеша республики.

До этого момента Муканбетов возглавлял госслужбу регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве страны.