Американские военные опубликовали фотографии эсминца "Карни" в Черном море

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские военные опубликовали в Facebook фотографии эсминца "Карни", который вошел в Черное море и прибыл в одесский порт.

"Спокойная и прекрасная ночь в Черном море", — сопровождается текстом одна из опубликованных записей с фотографиями.

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Среди выложенных в Сети фотографий есть момент прибытия военного корабля в украинский порт восьмого января.

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В аккаунте в Facebook также опубликованы фотографии с учений, в ходе которых отрабатывалась стрельба боевыми зарядами.

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"Дислоцированный в Черном море эсминец "Карни" во время патрулирования в целях поддержки региональных союзников и партнеров и интересов национальной безопасности США в Европе", — говорится в записи Пентагона в Twitter.

Black Sea Skies.

The guided-missile destroyer #USSCarney operates in the #BlackSea while patrolling to support regional allies and partners and U.S. national security interests in #Europe. pic.twitter.com/bP3S44KqSo — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 11 января 2018 г.

Ракетный эскадренный миноносец "Карни" стал первым кораблем ВМС США, который вошел в Черное море в 2018 году. Боевое судно прибыло восьмого января в одесский порт.