Белый дом выступил против ограничения слежки за американцами

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Белый дом выступает против предложений значительно ограничить рамки закона о слежке за иностранцами (FISA) в попытке предотвратить случайную слежку за американскими гражданами, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Палата представителей конгресса проголосует в четверг по законопроекту, который продлит действующие программы слежки за иностранцами на шесть лет с незначительными изменениями. При этом будет рассмотрена поправка, которая предлагает запретить Агентству национальной безопасности, ФБР и другим спецслужбам читать сообщения американцев, которые могут оказаться в обширных базах разведданных, собираемых по всему миру. Это несколько смягченная версия "закона о правах США", которую обещает отстаивать в сенате Рэнд Пол. Эта вторая поправка, по заявлению авторов, призвана "покончить с тайными обысками звонков, электронных писем и других форм общения американцев". Авторы закона во главе с сенатором Рэндом Полом заявляют, что под предлогом слежки за иностранцами, подозреваемыми в терроризме, спецслужбы могут незаконно получать доступ к сообщениям американцев. По их заявлению, это нарушает четвертую поправку к конституции США, запрещающую необоснованные обыски.

"Администрация категорически против "поправки о правах США" к закону о продолжении действия FISA, который палата представителей рассмотрит завтра. Эта поправка восстановит барьеры между разведкой и правоохранительными органами, которые наша страна разрушила после террористических актов 11 сентября, чтобы расширить обмен информацией и укрепить нашу национальную безопасность", — сказала Сандерс.

"Администрация призывает палату представителей отказаться от этой поправки", — добавила она.

Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру. В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами. Спецслужбы США заявляют, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.