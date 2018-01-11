В США отложили начало суда над наркобароном Коротышкой

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Суд в США принял решение перенести начало процесса против мексиканского наркобарона, главы картеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка на сентябрь 2018 года.

По данным портала Informador , соответствующее решение было принято судьей Брайаном Коганом после ходатайства защиты обвиняемого, чтобы обеспечить ему больше времени для подготовки к процессу и защите. Изначально суд должен был начаться 16 апреля.

В начале ноября прошлого года защита Коротышки сообщила о "резком ухудшении здоровья" наркобарона — он страдает звуковыми галлюцинациями, депрессией, также у него наблюдается потеря памяти. Адвокат заявил, что Гусман не может запомнить людей, места и события. Адвокат также пожаловался на условия, в которых содержится Коротышка. В послании к суду он указал на то, что в камере холодно.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США 19 января 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.