Борис Джонсон заявит о важности сохранения иранской "ядерной сделки"

ЛОНДОН, 11 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава британского МИД Борис Джонсон намерен обсудить важность сохранения соглашения по иранской ядерной программе в интересах безопасности в мире с министрами иностранных дел Ирана, Франции, Германии и главой дипломатии ЕС.

Как сообщили РИА Новости в МИД Соединенного Королевства, Джонсон отправится для участия во встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, главой немецкого МИД Зигмаром Габриэлем и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в четверг.

"Великобритания всегда твердо заявляла: соглашение по иранской ядерной программе является ключевым, оно делает мир безопаснее. Жизненно важно, чтобы мы продолжили работу с европейскими партнерами для сохранения этой сделки. Соглашение несет безопасность и процветание иранскому народу и всему миру. И эти совместные интересы лягут в основу наших переговоров в Брюсселе", — говорится в письменном заявлении Джонсона, переданном в РИА Новости.

При этом министр напомнил, что у Лондона и Тегерана есть разногласия по некоторым вопросам, в том числе по иранской ракетной программе.

"Я дам понять главе МИД (Ирана — ред.) Зарифу, касаясь недавних протестов в Иране, что право на мирные демонстрации в соответствии с законом является центральным для любого по-настоящему успешного общества. Я также подниму темы, связанные с консульскими вопросами в отношении граждан, обладающими двумя гражданствами наших государств", — отмечает Джонсон.

Ранее Зариф после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду в Москве заявлял о сожалении Тегерана тем, что некоторые члены "ядерной сделки" проводят деструктивную политику и не выполняют свою часть соглашения. Министр заявил, что надеется, что ядерное соглашение будет реализовано.

Визит иранского министра в Москву и Брюссель проходит в преддверии решения администрации США по судьбе СВПД, которое, как ожидается, будет объявлено в пятницу.