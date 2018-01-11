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NI рассказало об американском конкуренте российскому "Спрут-СД"

01:5611.01.2018
(обновлено: 03:28 11.01.2018)
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© Flickr / 7th Army Training CommandАмериканский военный с танком. Архивное фотоАмериканский военный с танком. Архивное фото
© Flickr / 7th Army Training Command

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В ближайшие несколько лет США намерены произвести прототип легковесной мобильной бронированной машины огневой поддержки (MPF), которая не только составит конкуренцию российской самоходной противотанковой пушке "Спрут-СД", но и изменит ход боевых действий на суше, пишет National Interest.

Танки Т-90А механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Американские военные, как отмечает издание, заявляют о необходимости огневого прикрытия для мобильной пехоты США в случае наступления на противника.

"MPF поможет пехоте на бездорожье. Мобильность таких боевых машин обеспечит вас огневой поддержкой и защитой, что позволит нанести удар по противнику до того, как он остановит ваше продвижение", — заявил замначальника штаба американских Сухопутных войск Рики Смит.

При этом он не назвал точный вес разрабатываемой машины, однако констатировал, что при ее создании военные будут стремиться достичь оптимального сочетания мощи, мобильности и живучести боевой техники. Как считают высокопоставленные американские военачальники, этот прототип превзойдет российские образцы, в том числе с точки зрения живучести.

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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National Interest пишет, что разработка нового прототипа вызвана тем, что военные в США признают, что M1 Abrams, которые являются основным боевым танком, не всегда способны обеспечить пехоту огневой поддержкой в связи с тяжелым весом и ограничениями в подвижности.

По мнению американских военных, одним из главных качеств новой боевой машины должна стать способность к быстрой переброске.

"Быстрая переброска особо важна в европейском регионе, где российские войска, например, могут быть в непосредственной близости к силам НАТО", — пишет издание.

Пятибашенный тяжёлый танк Т-35, воссозданный по советским чертежам в городе Верхняя Пышма
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Новая боевая техника, которую причисляют к категории "легкий танк", по словам американских военных, превзойдет российскую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СД" 2С25, которая оснащена 125-миллиметровым гладкоствольным оружием и весит порядка 25 тонн.

Ожидается, что контракты на разработку прототипов будут заключены в 2019 году, при этом первые образцы, пишет издание, будут созданы в последующие 14 месяцев.

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