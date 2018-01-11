МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В ближайшие несколько лет США намерены произвести прототип легковесной мобильной бронированной машины огневой поддержки (MPF), которая не только составит конкуренцию российской самоходной противотанковой пушке "Спрут-СД", но и изменит ход боевых действий на суше, пишет National Interest.
"MPF поможет пехоте на бездорожье. Мобильность таких боевых машин обеспечит вас огневой поддержкой и защитой, что позволит нанести удар по противнику до того, как он остановит ваше продвижение", — заявил замначальника штаба американских Сухопутных войск Рики Смит.
При этом он не назвал точный вес разрабатываемой машины, однако констатировал, что при ее создании военные будут стремиться достичь оптимального сочетания мощи, мобильности и живучести боевой техники. Как считают высокопоставленные американские военачальники, этот прототип превзойдет российские образцы, в том числе с точки зрения живучести.
По мнению американских военных, одним из главных качеств новой боевой машины должна стать способность к быстрой переброске.
"Быстрая переброска особо важна в европейском регионе, где российские войска, например, могут быть в непосредственной близости к силам НАТО", — пишет издание.
Ожидается, что контракты на разработку прототипов будут заключены в 2019 году, при этом первые образцы, пишет издание, будут созданы в последующие 14 месяцев.