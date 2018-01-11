Отец покончившей с собой девочки пригласил ее обидчиков на похороны

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Австралии родители покончившей с собой девочки пригласили ее обидчиков на похороны.

Тик Эверетт, отец покончившей 3 января с жизнью самоубийством 14-летней Эми, пригласил интернет-троллей, которые издевались над его дочерью, на похороны, чтобы они смогли увидеть горе, которое принесла смерть девочки.

"Если каким-то образом люди, думавшие, что это была шутка, и самоутверждавшиеся с помощью постоянных издевательств, увидят это сообщение, пожалуйста, приходите на нашу траурную церемонию и узрите воочию, какое разрушение вы учинили", — написал Тик в своем Facebook.

Также отец Эми призвал бороться с буллингом "везде и повсюду".

Эми Эверетт была лицом компании Akubra, производящей шляпы. За время работы в компании девочка неоднократно становилась объектом травли.