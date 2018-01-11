Премьер Норвегии заявила, что не видела попыток вмешаться в выборы в стране

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг заявила, что не видела попыток вмешательства извне в выборы в стране, таким образом она прокомментировала ведущееся в США расследование так называемого вмешательства РФ в президентские выборы в 2016 году.

"Это (расследование – ред.) оказало влияние на Европу, все европейские страны, в которых выборы в этом году, изучают, будет ли какое-нибудь вмешательство. Мы (власти Норвегии – ред.) сделали вывод, что нет никаких свидетельств попыток повлиять (на выборы) со стороны зарубежных стран", — заявила Сольберг на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в конгрессе и в офисе спецпрокурора. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.