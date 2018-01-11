В Венесуэле убили депутата учредительного собрания

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Депутат Национального учредительного собрания Томас Лусена убит в Венесуэле.
Пока генеральная прокуратура Венесуэлы не предоставила никакой информации о деталях убийства депутата собрания.
В конце июля 2017 года буквально накануне выборов в собрание также был убит кандидат в его члены Хосе Феликс Пинеда.
Национальное учредительное собрание было созвано по инициативе президента Венесуэлы Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию страны и наделено всеми полномочиями законодательной власти вместо оппозиционного парламента. В 2019 году в стране должен пройти референдум по новой конституции. Оппозиция не признала легитимности данного органа.