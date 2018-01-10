В США провели крупную операцию по задержанию нелегалов по всей стране

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Иммиграционная служба США (ICE) провела в среду крупную операцию по задержанию нелегалов, обыски прошли почти в 100 магазинах популярной торговой сети 7-Eleven, в результате был арестован 21 человек.

По информации ICE, операция проводилась в столице страны Вашингтоне, а также в 17 штатах. В ведомстве ее охарактеризовали как предупреждение другим компаниям, среди сотрудников которых могут быть нелегалы.

"Нынешняя мера представляет собой четкий сигнал американским фирмам, которые используют нелегалов в качестве рабочей силы: мы будем выполнять требования закона, и если вы его нарушаете, то будете отвечать за это", — заявил и.о. главы ICE Томас Хоман, слова которого приводит газета Washington Post.

Согласно сайту 7-Eleven, компания владеет 60 тысячами магазинов по всему миру, свыше 8 тысяч из них находятся в США.