Митингующие разблокировали дороги на границе Украины с Польшей

Акция протеста на границе между Украиной и Польшей

Акция протеста на границе между Украиной и Польшей

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Митингующие разблокировали подъезд к последнему, четвертому пункту пропуска "Ягодин" на границе Украины с Польшей, сообщается на сайте полиции в Волынской области.

Выступающие против изменений в Налоговый кодекс Украины ранее также перекрывали дорогу к трем пограничным пунктам пропуска во Львовской области: "Шегини — Медика", "Рава-Русская — Гребенне" и "Краковец — Львов".

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что без пошлины в республику можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограммов. Эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал в республике более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Поправки президент Украины Петр Порошенко подписал в декабре. Они призваны создать условия для сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.