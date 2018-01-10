Моргулов обсудил с послом Китая ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ситуация вокруг Корейского полуострова находилась в центре внимания на состоявшейся в среду встрече замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова с послом КНР в Москве Ли Хуэем, сообщили в российском МИД.

"Обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Достигнута договоренность продолжать плотную координацию российских и китайских усилий, направленных на ее политико-дипломатическое урегулирование", — говорится в сообщении.

В минувший вторник между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.