Москва выступает за продолжение работы БАПОР

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия считает, что Ближневосточное агентство ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР) эффективно выполняет свой мандат, в связи с чем есть необходимость продолжения его работы, говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год". Позже стало известно, что США заморозили выплату 125 миллионов долларов финансовой помощи БАПОР. Это треть ежегодной американской финансовой помощи БАПОР.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал критику, высказанную Трампом в адрес БАПОР, и предложил передать выделяемое агентству финансирование в Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН.

По заявлению израильского премьера, "финансовая поддержка в рамках БАПОР должна постепенно переходить к УВКБ, должны быть определены четкие критерии поддержки настоящих беженцев, а не фиктивных, как это происходит сейчас в БАПОР".

Россия с этими оценками не согласилась.

"Российская Федерация последовательно придает особое значение деятельности БАПОР и высоко ценит его вклад в облегчение положения палестинских беженцев, проживающих в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии. На протяжении многих лет Агентству удается выдерживать сбалансированную и непредвзятую линию и, несмотря на оказывающееся на него внешнее давление, избегать политизации своих усилий и в целом эффективно выполнять обширный мандат в крайне деликатных условиях", — говорится в комментарии российского дипломатического ведомства.

Как отметили в МИД, "признанием важной роли БАПОР является и оказываемая нами финансовая помощь в виде добровольных взносов в его бюджет". Это 10 миллионов долларов в период 2017-2021 годов.

В комментарии указано, что российские оценки деятельности Агентства "разделяются подавляющим большинством членов международного сообщества".

"7 декабря 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция A/RES/72/82 в поддержку деятельности БАПОР. За этот документ проголосовали 162 государства, и только 6 проголосовали "против". В нем, среди прочего, подтверждается необходимость продолжения работы Агентства до тех пор, пока не будет обеспечено справедливое решение вопроса о палестинских беженцах", — говорится в документе.