СБУ вызвала Саакашвили на допрос 16 января, сообщил адвокат

Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018

Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает на 16 января экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на новый допрос в качестве подозреваемого по уголовному делу о содействии участникам преступной организации, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Следующая повестка получена на 16 января, но эта дата может быть откорректирована по предварительному согласованию со следователем СБУ в связи с возможными судебными делами, которые могут у нас выпасть на эту дату", — сказал адвокат журналистам после допроса Саакашвили.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.