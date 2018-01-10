В Копенгагене завершилась проверка подозрительного пакета у посольства США

СТОКГОЛЬМ, 10 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Копенгагена после осмотра предмета близ посольства США в Копенгагене сообщила, что ничего подозрительно не обнаружено и поэтому оцепление может быть снято.

По данным датских СМИ, сообщение о подозрительном предмете поступило в полицию в 13.00 мск. Посольство расположено в районе, где находятся также здания дипредставительств России, Германии и Великобритании.

"Мы снимаем оцепление близ посольства США. Пакет осмотрен, после чего можно констатировать, что пакет не содержит ничего подозрительного", — сообщила полиция Копенгагена в микроблоге Twitter.