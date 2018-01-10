МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Йеменской Республики (ЙР) в Москве Ахмеда Аль-Вахейши по его просьбе, сообщил МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования продолжающегося там вооруженного конфликта мирными средствами, через инклюзивный национальный диалог и учет интересов всех ведущих политических сил Йеменской Республики", — сообщил департамент информации и печати МИД РФ.