В ДТП во Львовской области пострадали четыре человека

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП во Львовской области на западе Украины, сообщает управление полиции во Львовской области; по данным СМИ, погибшим и пострадавшими являются украинские военные.

Как сообщается на сайте полиции, авария произошла в среду рано утром на автодороге Львов-Краковец возле одного из сел в Яворивском районе, там столкнулись два автомобиля.

"От полученных травм водитель "ВАЗа" скончался на месте происшествия, четверо его пассажиров в возрасте 21-22 года, жители Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей, а также Яворивского района, получили телесные повреждения", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители не уточняют личности погибших, однако, как сообщает украинское информагентство УНИАН, погибшим и пострадавшими являются военные. "Как сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра министерства обороны Украины Александр Поронюк, в данном ДТП пострадали военнослужащие-контрактники, один военный погиб, еще четверо получили травмы и находятся в больнице", — передает агентство.