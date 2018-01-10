Климкин планирует встретиться с новым главой МИД Польши в ближайшее время

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что договорился встретиться с новым министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в ближайшее время и обсудить взаимодействие в СБ ООН.

"Лично поздравил нового польского коллегу Я. Чапутовича с назначением. Договорились встретиться в ближайшее время. Будем говорить об укреплении стратегического партнерства, в том числе, взаимодействии в СБ ООН, где польские друзья переняли эстафету членства. Желаю нам совместных успехов и побед", — написал украинский министр в среду в Twitter

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти.

*Организация, запрещенная в России