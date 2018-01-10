В МВД Украины объяснили, почему считают Саакашвили виновным

Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018

Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, отказываясь предоставить образцы своего голоса следствию, фактически признал себя виновным в содействии участникам преступной организации, считает советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Ранее заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своей речи и не содействует расследованию дела.

"Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для проведения еще одной экспертизы — это свидетельство его причастности к преступлению, которое ему инкриминирует ГПУ. То есть этим шагом он фактически подтверждает, что голос на пленке в разговоре с (бизнесменом Сергеем) Курченко, которую продемонстрировал генпрокурор, принадлежит именно ему", — написал Шкиряк в среду на своей странице в Facebook.

Он считает, что Саакашвили пытается затягивать проведение следственных действий, чтобы избежать ответственности.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Он показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурирует Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Как заявляла пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.