Россиянин сменил фамилию, чтобы избежать уголовной ответственности в Польше

КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники пограничной службы в Безледах задержали объявленного в Польше в розыск за контрабанду гражданина России, который сменил фамилию, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного управления Польши.

"Сотрудники пограничной службы на погранпереходе в Безледах задержали гражданина России, объявленного в Польше в розыск. На переходе в Безледах, на выездном направлении из Польши, на границу явился водитель грузового автомобиля марки IVECO. При проверке представленных им проездных документов, установлено, что мужчина изменил личные данные, чтобы избежать уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что районный суд в городе Сувалки разыскивал 45-летнего гражданина России за контрабанду сигарет. Мужчина рассчитывал, что, изменив фамилию, он сможет беспрепятственно пересечь границу. Однако его задержали и поместили в СИЗО, где он проведет 180 дней.

В октябре 2017 года подобный случай произошел с еще одним россиянином. Житель Калининградской области взял в немецком прокате автомобиль Mercedes стоимостью более 47 тысяч евро и не вернул его. Мужчина был объявлен в розыск. Задержали его на погранпереходе Голдап-Гусев российско-польской границы. Пограничники установили, что на родине россиянин сменил фамилию, чтобы въехать в Польшу. Мужчину экстрадировали в Германию, где ему грозит до 10 лет лишения свободы.