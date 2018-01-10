Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию вокруг Иерусалима

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Перспективы палестино-израильского урегулирования обсудили в среду в Москве замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины в России Абдель Нофал, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы подробно обсуждалось положение дел на палестинских территориях, включая сектор Газа, в свете эскалации напряженности, вызванной решением администрации США по Иерусалиму 6 декабря 2017 года. Особое внимание было уделено актуальным вопросам палестино-израильского урегулирования и проблематике восстановления палестинского единства, в том числе в контексте российских усилий по оказанию содействия этому процессу", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле, но вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из главных проблем ближневосточного конфликта, которую нужно решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Один из основополагающих документов ближневосточного урегулирования, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций".