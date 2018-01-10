США не ослабят давление на КНДР, считает эксперт

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки не изменят свою политику, направленную на конфронтацию и жесткое давление на КНДР, даже при условии улучшения отношений между Пхеньяном и Сеулом, считает преподаватель Института практического востоковедения, эксперт ПИР-Центра Роман Лобов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее объявил, что Канада и США организуют 16 января в Ванкувере встречу по обсуждению ситуации вокруг КНДР, в ней примут участие Южная Корея, Япония и Индия. Тиллерсон сообщил, что в ходе встречи будет обсуждаться эффективность имеющегося давления на КНДР. Как заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, Китай не собирается принимать участие во встрече, так как она является продуктом мышления времен холодной войны и не поможет решению проблемы.

Кроме этого, в среду президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но "лишь при определенных условиях".

"Вне зависимости от намерений Пхеньяна и каких-либо подвижек в межкорейском диалоге США будут сохранять линию на конфронтацию с КНДР, как это было уже не раз", — заявил Лобов РИА Новости.

По словам эксперта, жесткое давление на Пхеньян с целью добиться отказа последнего от развития ракетной и ядерной программ является основополагающим элементом корейской политики Вашингтона.

"Несмотря на все заявления, исходящие из официального Вашингтона об отказе от политики стратегического терпения и поиску иных, куда более жестких инструментов давления на КНДР, в целом политика США на данном направлении практически не претерпела особенных изменений", — добавил собеседник агентства.

Эксперт также полагает, что у Вашингтона до сих пор нет целостной картины происходящего.

"Что Тиллерсон, что (президент США Дональд) Трамп реагируют соответствующим образом просто потому, что отреагировать необходимо. Что же касается самой встречи (в Ванкувере), то необходимо учитывать, что подобные встречи готовятся заранее, а новогодние попытки диалога между Севером и Югом, похоже, для многих экспертов оказались неожиданностью", — считает Лобов.

Летом прошлого года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин заявил, что контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном необходим, и встреча на высшем уровне состоится при условии, если она послужит снятию напряженности и конфронтации.