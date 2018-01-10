"Мы все дурью маемся": Саакашвили прибыл на допрос в СБУ

Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018

Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в среду прибыл в офис управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций, передает корреспондент РИА Новости.

Саакашвили зашел в помещение СБУ в сопровождении адвокатов. Он заявил, что является законопослушным гражданином и будет присутствовать на всех следственных действиях, хотя считает это дело попыткой помешать ему заниматься политической деятельностью.

"Я хожу на все допросы, я подписью разные бумаги, я участвую в разных следственных действиях, я регулярно появляюсь на судах, но мы все дурью маемся, и мы занимаемся черт знает чем вместо того, чтобы заниматься делом, а они (власти Украины — ред.) нас всех разводят",- сказал Саакашвили журналистам.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей.