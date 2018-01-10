Янукович настаивает на участии в судах по делам против него на Украине

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович настаивает на своем участии в судах по делам против него в этой стране, он готов отвечать на любые вопросы, заявил в среду его адвокат Виталий Сердюк.

"Его (Януковича — ред) позиция неизменна — он настаивает на необходимости предоставить ему возможность официально под присягой выступить перед судом и перед нами, согражданами, и ответить на все вопросы. Он настаивает на участии как по делу о потере Крыма, так и по делу о событиях на Майдане. Он готов отвечать на любые вопросы без ограничения временных лимитов", — сказал Сердюк в комментарии телеканалу "112 Украина" . По его словам, защита бывшего президента будет делать все возможное, чтобы обеспечить его участие в судебном процессе.

Адвокат добавил, что готов принять участие в ближайшем заседании суда по делу о госизмене, назначенном на 17 января.

Оболонский районный суд Киева в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.