Янукович настаивает на участии в судах по делам против него на Украине

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович настаивает на своем участии в судах по делам против него в этой стране, он готов отвечать на любые вопросы, заявил в среду его адвокат Виталий Сердюк.
Адвокат добавил, что готов принять участие в ближайшем заседании суда по делу о госизмене, назначенном на 17 января.
Оболонский районный суд Киева в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.