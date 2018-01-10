Главы МИД Украины и Румынии обсудят закон об образовании

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Главы МИД Украины и Румынии Павел Климкин и Теодор Мелешкану в четверг встретятся в Черновцах, где обсудят двухсторонее сотрудничество и имплементацию украинского закона об образовании, сообщила в среду пресс-служба украинского МИД.

"Одиннадцатого января 2018 года в Черновцах состоится встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Румынии Теодора Мелешкану. Руководители внешнеполитических ведомств планируют обсудить широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества на межгосударственном и региональном уровнях", — говорится в сообщении.

По данным МИД, ожидается, что министры также обсудят вопросы обеспечения образовательных прав румынского национального меньшинства и имплементации положений нового закона Украины "Об образовании" с учетом выводов Венецианской комиссии.

Предполагается встреча руководителей дипломатии Украины и Румынии с руководством Черновицкой областной государственной администрации и города Черновцы, а также представителями румынской общины в области.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации. В Минобразования не согласны с этим утверждением, а глава МИД Павел Климкин заявил, что русскому языку на Украине ничего не угрожает.