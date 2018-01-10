В Крыму рассказали об иностранном интересе к региону

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Иностранные послы, дипломаты и журналисты изъявляют желание посетить Крым, сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, в этом году поток зарубежных гостей в Крым будет увеличиваться. В планах собрать друзей Крыма примерно из 30 стран. На Ялтинский международный экономический форум намерены прибыть не менее 250 бизнесменов более чем из 50 стран мира. В международном фестивале "Великое русское слово" ожидается участие соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья.

"К нам вновь собираются приехать парламентарии, политики и общественные деятели из целого ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки. В Крыму хотят побывать некоторые аккредитованные в Москве иностранные послы, дипломаты и журналисты", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнул, что интерес к сотрудничеству с Крымом проявляют также города Австрии, Греции, Бразилии и Лаоса.

Вместе с тем, по его словам, в нынешнем году запланированы визиты крымского руководства и презентации республики за рубежом.

"Мы намерены обозначить наш интерес к участию в сотрудничестве с восстанавливающейся Сирией, с развивающимся экономическим гигантом — Китаем. У нас есть приглашения посетить Монголию и Лаос. Наши партнеры — крымские татары из Турции — готовы помочь организовать Дни крымско-татарской культуры в Анкаре с участием руководителей наших крымско-татарских организаций. Будем продолжать активные контакты с нашими собратьями из ДНР и ЛНР", — сказал Мурадов.

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