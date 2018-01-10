На юге Таиланда шестеро военнослужащих получили ранения при взрыве фугаса

БАНГКОК, 10 янв – РИА Новости. Шестеро военнослужащих бригады волонтеров таиландских сил безопасности получили ранения при взрыве придорожного фугаса утром в среду, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

Волонтеры на автомобиле-пикапе патрулировали шоссейную дорогу местного значения в районе Нонг Чик вблизи местной школы после того, как неизвестными лицами в ранние утренние часы были сожжены камеры наружного наблюдения, установленные на школьных воротах. Взрывное устройство, заложенное под полотно дороги, было взорвано дистанционно, сообщает телеканал. Военнослужащие получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи, говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что фугас был заложен и взорван боевиками одной из сепаратистских организаций, действующих на "крайнем юге" Таиланда – в трех провинциях Паттани, Наративат и Ялла, которые в прошлом входили в состав полунезависимого мусульманского султаната Паттани, но в начале XX века в результате серии договоров между королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия) вошли в состав Сиама (Таиланда), большинство населения которого исповедует буддизм. Сепаратистские движения возникали в регионе, населенном преимущественно этническими малайцами-мусульманами, неоднократно. Нынешний всплеск сепаратизма с требованиями широкой автономии для региона или его отделения от Таиланда начался в 2004 году. За годы противостояния боевиков и таиландских сил безопасности в регионе погибли в перестрелках, обстрелах и в результате взрывов более 6,5 тысячи человек, в основном гражданских лиц.