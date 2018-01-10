В Токио оценили требования Сеула по соглашению о "женщинах для утешения"

Протестующие рядом со статуей южнокорейской девушки, символизирующей, так называемых, «женщин для утешения», которые служили секс-рабынями для японских солдат во время Второй мировой войны. 10 янвваря 2018

Протестующие рядом со статуей южнокорейской девушки, символизирующей, так называемых, «женщин для утешения», которые служили секс-рабынями для японских солдат во время Второй мировой войны. 10 янвваря 2018

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Япония считает абсолютно неприемлемыми требования Южной Кореи в отношении заключенного два года назад двустороннего соглашения по урегулированию так называемого вопроса "женщин для утешения", заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Соглашение было заключено при администрации бывшего президента Пак Кын Хе, которая ушла в отставку в результате коррупционного скандала. В СМИ просочились сведения, что у соглашения была еще секретная часть, которая включала договоренности об отказе от использования слов "сексуальное рабство" и о памятниках "женщинам для утешения", которые южнокорейские общественные организации устанавливают напротив японских посольств и консульств. Кроме того, критике подвергается и то, что текст документа не был согласован с сами женщинами.

"Соглашение было подписано главами МИД и подтверждено главами государств, с международной точки зрения это весомый документ. Нечего и говорить, что оно должно быть со всей ответственностью соблюдено и после смены власти (в Южной Корее – ред.). Это само собой разумеющийся принцип международного сообщества", — заявил Суга.

Он резко раскритиковал прозвучавшее в среду высказывание президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о том, что в соглашении были допущены ошибки, которые необходимо исправлять.

"Требования корейской стороны предпринять новые меры, несмотря на то что японо-корейское соглашение подтвердило окончательное и необратимое решение проблемы "женщин для утешения", абсолютно неприемлемы. Для нашей страны это неприемлемо, и мы требуем, чтобы обе стороны последовательно осуществляли соглашение", — сказал Суга.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. В декабре 2015 года Япония подписала соглашение с Южной Кореей на условиях того, что оно станет "окончательным и не имеющим обратного хода", для нормализации отношений, в которых наблюдалось заметное охлаждение из-за разных взглядов двух стран на эту проблему. Япония настаивает на том, что на сегодняшний день не найдено документов или свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время войны со стороны японской армии или администрации.

Эта официальная позиция не раз озвучивалась Японией и в ООН. В частности, в феврале прошлого года представитель японского МИД подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Ёсиды в газете "Асахи", которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о "женщинах для утешения".

В 1980-е годы Ёсида рассказал о якобы имевшей место охоте на кореянок для привлечения их в публичные дома, однако описанные им факты не нашли подтверждения в других источниках и оказались вымыслом. За публикацию ложного свидетельства под видом реального факта газета принесла публичные извинения в 2014 году.

Несмотря на это, по заключенному в декабре 2015 года соглашению, Япония обязалась выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен (около 8 миллионов долларов) с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой.

В том, что касается извинений, о которых вновь упомянул в среду южнокорейский президент, Япония настаивает на том, что уже приносила извинения за содеянные во время войны преступления всем пострадавшим странам, а по двустороннему соглашению 1965 года, подписание которого декларировало решение всех проблем в отношениях в прошлом, Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов.