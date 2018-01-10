Окраины Горловки попали под обстрел, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки в среду попали под обстрел со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в администрации поселка Зайцево.

Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам. Ранее исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков во вторник вечером два мирных жителя оказались заблокированы в доме.

"Сейчас обстрел был, по разрушениям и пострадавшим пока информации нет, только закончился (обстрел). Продолжался он около часа, били из АГС и миномета", — сказал представитель администрации поселка Зайцево.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.