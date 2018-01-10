НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв — РИА Новости. Посольство США в Исламабаде не получало уведомления от пакистанской стороны о приостановке военного сотрудничества с Вашингтоном, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии в этой стране Ричард Снелсайр.

"Мы не получали какого-либо официального или неофициального уведомления от Пакистана по данному вопросу", — сказал собеседник агентства.

Ранее в среду министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что его страна приостановила сотрудничество с США по линии военных и разведывательных служб. Такое решение было принято спустя несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили о прекращении финансовой помощи Пакистану в сфере безопасности. Причиной этому послужили недостаточные, с точки зрения Вашингтона, меры Исламабада по борьбе с терроризмом. В частности, по словам президента США Дональда Трампа, Пакистан не помогал США бороться с терроризмом и, более того, укрывал на своей территории боевиков из Афганистана.

В Пакистане в ответ заявили, что считают приостановку финансовой помощи необоснованным шагом, подчеркнув, что сотрудничество Вашингтона и Исламабада напрямую служило национальным интересам самих США.