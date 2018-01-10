Китай не будет участвовать во встрече по КНДР в Ванкувере

ПЕКИН, 10 янв — РИА Новости. Китай не собирается принимать участие во встрече в Ванкувере по КНДР, это встреча является продуктом мышления времен "холодной войны" и не поможет решению проблемы, заявил в среду официальный представитель МИЛ КНР Лу Кан.
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове крайне сложная и чувствительная, все стороны должны делать больше усилий для продвижения переговоров, а не наоборот.
"Я не знаю, как вы думаете, как все думают, но при отсутствии главной заинтересованной стороны ядерной проблемы Корейского полуострова проведение такой встречи на самом деле никоим образом не может помочь решению проблемы", — сказал Лу Кан.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее объявил, что Канада и США организуют 16 января в Ванкувере министерскую встречу по обсуждению ситуации вокруг КНДР. Он отметил, что во встрече примут участие страны региона, "включая Южную Корею, Японию, Индию". Тиллерсон рассказал, что в ходе встречи будет обсуждаться эффективность имеющегося давления на КНДР и дальнейшие дипломатические.