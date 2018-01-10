Гондурас активировал систему действий в ЧС после землетрясения

МЕХИКО, 10 янв — РИА Новости. Система реагирования в чрезвычайных ситуациях введена в действие в Гондурасе после мощного землетрясения, сообщил во вторник президент Хуан Орландо Эрнандес.

"Перед фактом движения земной коры, зарегистрированного в нашей стране, мы активировали систему действий в чрезвычайных ситуациях. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", – написал Эрнандес в своем микроблоге в Twitter.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса, сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным платформы SkyAlert, магнитуда составила 7,5.

Подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC (5.51 мск.). Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.

Толчки ощущались на большей части Гондураса. Удар ощущался также в южной части Мексики, в том числе в Канкуне. Есть угроза цунами для территории Мексики, Гондураса, Кубы, Белиза, Коста-Рики, Панамы, Никарагуа, Гватемалы, Ямайки и Каймановых островов. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.