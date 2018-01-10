В Казахстане за три года за коррупцию осудили более двух тысяч человек

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в послании народу республики заявил, что в стране будет продолжена превентивная борьба с коррупцией, сообщив, что только за последние три года за коррупционные преступления осуждено более 2,5 тысячи лиц.

"Будет продолжена превентивная борьба с коррупцией. Проводится большая работа. Только за 3 последние года осуждено за коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая топ-чиновников и руководителей госкомпаний", — говорится в тексте послания, опубликованном на официальном сайте главы государства.

По его словам, "за этот период возмещено порядка 17 миллиардов тенге (около 51,5 миллиона долларов) нанесенного ими ущерба".

"Важной является цифровизация процессов в госорганах, включая их взаимодействие с населением и бизнесом. В частности, граждане должны видеть, как рассматриваются их обращения, и вовремя получать качественные ответы", — отметил Назарбаев.