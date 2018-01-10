В Казахстане за три года за коррупцию осудили более двух тысяч человек

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в послании народу республики заявил, что в стране будет продолжена превентивная борьба с коррупцией, сообщив, что только за последние три года за коррупционные преступления осуждено более 2,5 тысячи лиц.
По его словам, "за этот период возмещено порядка 17 миллиардов тенге (около 51,5 миллиона долларов) нанесенного ими ущерба".
"Важной является цифровизация процессов в госорганах, включая их взаимодействие с населением и бизнесом. В частности, граждане должны видеть, как рассматриваются их обращения, и вовремя получать качественные ответы", — отметил Назарбаев.