Назарбаев уверен в необходимости внедрения обязательного медстрахования

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном послании народу Казахстана заявил, что не сомневается в целесообразности поэтапного перевода здравоохранения на систему обязательного медицинского страхования.
Однако, по его словам, требуется более тщательно провести подготовительную работу, которая не была выполнена Минздравом и Минтрудсоцзащиты.
"Нужно разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, определив четкие границы обязательств государства. Услуги, не гарантированные государством, население сможет получать, став участником ОСМС или через добровольное медицинское страхование, а также сооплату", — добавил президент.
Ранее систему ОСМС планировалось внедрить в Казахстане с 2018 года. Однако осенью 2017 года Минздрав предложил перенести сроки начала работы системы на начало 2020 года.