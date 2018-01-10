Назарбаев уверен в необходимости внедрения обязательного медстрахования

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном послании народу Казахстана заявил, что не сомневается в целесообразности поэтапного перевода здравоохранения на систему обязательного медицинского страхования.

"Здравоохранение будет поэтапно переходить на систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), основанную на солидарной ответственности населения, государства и работодателей. Необходимость ее внедрения не вызывает сомнений", — сказал Назарбаев в послании, текст которого в среду утром опубликован на сайте главы государства.

Однако, по его словам, требуется более тщательно провести подготовительную работу, которая не была выполнена Минздравом и Минтрудсоцзащиты.

"Нужно разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, определив четкие границы обязательств государства. Услуги, не гарантированные государством, население сможет получать, став участником ОСМС или через добровольное медицинское страхование, а также сооплату", — добавил президент.

Ранее систему ОСМС планировалось внедрить в Казахстане с 2018 года. Однако осенью 2017 года Минздрав предложил перенести сроки начала работы системы на начало 2020 года.