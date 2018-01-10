Президент Перу принял присягу у новых членов правительства

МЕХИКО, 10 янв – РИА Новости. Президент Перу Педро Кучински во вторник принял присягу у новых членов кабинета министров, получившего название "правительство примирения".

"Последние 30 дней, вероятно, были беспрецедентными в нашей политической жизни, и сегодня мы переживаем моменты напряженности, но нам нужно делать ставку на понимание, чтобы восстановить стабильность в нашей стране", — приводит портал Comercio заявление Кучински на церемонии.

Среди новых назначений выделяются Кайетана Алховин, ставшая главой МИД, Анхела Гроссхейм (министр энергетики и шахт), Хорхе Кисич (министр обороны), Хосе Ариста Арбильдо (министр сельского хозяйства).

По словам президента, новое правительство представляет всё Перу – как географически, так и политически. Главой правительства осталась Мерседес Араос.

В конце декабря скандал вокруг возможного участия Кучински в коррупции стал поводом для рассмотрения его отставки в парламенте, однако конгрессу не удалось собрать нужного числа голосов: за импичмент проголосовали только 78 депутатов при необходимом числе в 87.

Предложение об отстранении Кучински было внесено представителями сразу нескольких парламентских групп. По мнению авторов документа, глава государства в своих заявлениях допустил искажение правды. Это касается ситуации с платежами бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.