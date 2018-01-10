Назарбаев отметил важность русского языка в Казахстане

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования, но знание русского языка в стране остается важным.

"Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками", — говорится в послании президента народу Казахстана, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Назарбаев уверен, что для того, чтобы "казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией". Он отмечает, что "за последние годы на казахский язык было переведено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов". "Такие "нововведения" иногда доходят до смешного", — считает президент.

"Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню. Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса", — отметил Назарбаев.

Он подчеркнул, что "следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования".

"Знание русского языка остается важным. С 2016 года в обновленных программах русский язык преподается в казахских школах уже с первого класса. С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире", — убежден казахстанский лидер.