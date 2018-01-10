Бэннон ушел с поста руководителя новостного портала

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Бывший советник президента США Стивен Бэннон ушел в отставку с поста руководителя новостного портала Breitbart News, говорится в сообщении на его сайте в понедельник.

"Стивен Бэннон ушел из Breitbart News, где он с 2012 года работал в качестве исполнительного председателя", — говорится в сообщении.

Там указывается, что стороны "будут работать вместе над своевременной передачей дел".

Бэннон в заявлении выразил "гордость за то, чего достигла команда Breitbart за столь короткий период".

В свою очередь один из руководителей портала Лэрри Солов отметил вклад Бэннона в его развитие.

Бэннон попал под огонь критики в связи со своими комментариями в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", где говорилось, в частности, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди. Автор книги активно ссылается на Бэннона, который в январе-августе 2017 года работал советником Трампа по стратегическим вопросам. Среди приписываемых Бэннону заявлений было обвинение в "предательстве" в адрес Дональда Трампа-младшего, сына президента, по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой. Эта встреча в ходе предвыборной кампании часто упоминается сторонниками теории о "российском вмешательстве" в американские выборы, которую в Кремле категорически опровергли.

Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона не было никакого влияния в Белом доме, что тот не имел отношения к победе на выборах и вообще "потерял рассудок" после увольнения из администрации. Также Трамп обвинил Вулффа в клевете.

Позднее Бэннон выразил Трампу сожаление и объяснил настоящий смысл своих комментариев, попавших в книгу Вулффа. Экс-советник заявил, что приписываемое ему обвинение в "предательстве" в адрес сына президента по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой на самом деле было адресовано бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.