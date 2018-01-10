Правозащитник оценил принятый в Латвии закон о ветеранах войны

РИГА, 10 янв – РИА Новости. Принятый в Латвии закон "О статусе участника Второй мировой войны" не уравнивает ветеранов советской и нацистской армий, а унижает красноармейцев, сказал РИА Новости общественный деятель, правозащитник, один из инициаторов референдума о государственном статусе для русского языка в Латвии Владимир Линдерман.

Согласно принятому Сеймом и утвержденному президентом страны закону, участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.

"Большинство СМИ неверно интерпретировало недавно принятый в Латвии закон "О статусе участника Второй Мировой войны". Преподносят как уравнивание в правах тех, кто воевал на стороне СССР и тех, кто воевал на стороне нацистской Германии. На самом деле нет никакого уравнивания, есть ущемление и унижение советских ветеранов", — сказал Линдерман.

По его словам, многие участники войны не получат этот статус.

"Статус участника войны получат лишь те, кто имел латвийское гражданство до момента вступления Латвии в Советский Союз. Ветераны, имеющие паспорт "негражданин ЛР" или даже натурализовавшиеся после 1991 г., статус участника Второй мировой войны не получат. Таким образом, большинство тех жителей Латвии, кто воевал в рядах Красной Армии, останутся без статуса. В законе четко указано, что удостоверение участника Великой Отечественной войны не является основанием для получения статуса участника Второй мировой войны. Звучит абсурдно, но именно так написано в законе. Не имея статуса, советские ветераны не смогут претендовать на льготы и пособия от местных самоуправлений. Это тоже вытекает из принятого закона. Налицо откровенная дискриминация по национальному признаку", — сказал Линдерман.

МИД России призвал международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) оценить этот шаг латвийских властей.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это "планомерный курс официальной Риги на переписывание истории".