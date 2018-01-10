В Израиле призвали усилить безопасность на дорогах после убийства раввина

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели выразила соболезнования в связи с гибелью израильтянина-раввина близ Наблуса и призвала усилить меры безопасности на дорогах Западного берега реки Иордан после нападения.

Ранее сообщалось, что израильтянин, получивший тяжелые ранения в результате обстрела его автомобиля на Западном берегу, скончался. Израильские войска предполагают, что нападение было очередным терактом, и ведут в районе крупного палестинского города Наблуса поиски боевиков, которые предположительно открыли огонь из проезжавшей мимо машины. По данным Десятого канала, по машине, в которой ехал 35-летний израильтянин, нападавшие выпустили свыше 20 пуль.

"Скорбим в связи с убийством палестинскими террористами раввина Разиэля Шеваха рядом с Хават-Гиладом. Израиль должен усилить меры безопасности на дорогах Западного берега и продолжить борьбу с терроризмом на всех направлениях", — написала Хотовели в своем Twitter.

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил уверенность, что правоохранительные органы отыщут виновных. "Израиль не даст терроризму поднять голову, и я твердо уверен, что правоохранительные органы осудят виновных", — написал Ривлин в своем Twitter.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в свою очередь подчеркнул, что израильские власти будут судить ответственных за нападение по всей строгости закона. "Силы безопасности сделают все необходимое, чтобы добраться до убийцы, и Государство Израиль будет судить его по всей строгости закона", — говорится в заявлении премьера, распространенном канцелярией.